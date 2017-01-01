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    Шоу-біз

    Прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017»

    • Сьогодні, 22:14
    • Розсилка

    В Киеве стартовал первый полуфинал конкурса.

    В первом полуфинале выступят: 

    Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)    

    Грузия - Тако Гачечиладзе (Keep the Faith)   

    Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)   

    Албания - Линдита Халими  (World)    

    Бельгия - Бланш (City Lights)  

    Черногория - Славко Калезич (Space)    

    Финляндия - Norma John (Blackbird) 

    Азербайджан - Dihaj (Skeletons) 

    Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois) 

    Греция - Demy (This Is Love)  

    Польша - Кася Мось (Flashlight) 

    Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!) 

    Исландия - Свала  (Paper)

    Чехия -  Мартина Барта (My Turn) 

    Республика Кипр - Овиг (Gravity) 

    Армения - Арцвик  (Fly with Me) 

    Словения - Омар Набер (On My Way) 

    Латвия - Triana Park (Line) 

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