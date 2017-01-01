Прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017»
- Сьогодні, 22:14
-
Розсилка
В Киеве стартовал первый полуфинал конкурса.
В первом полуфинале выступят:
Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)
Грузия - Тако Гачечиладзе (Keep the Faith)
Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)
Албания - Линдита Халими (World)
Бельгия - Бланш (City Lights)
Черногория - Славко Калезич (Space)
Финляндия - Norma John (Blackbird)
Азербайджан - Dihaj (Skeletons)
Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)
Греция - Demy (This Is Love)
Польша - Кася Мось (Flashlight)
Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!)
Исландия - Свала (Paper)
Чехия - Мартина Барта (My Turn)
Республика Кипр - Овиг (Gravity)
Армения - Арцвик (Fly with Me)
Словения - Омар Набер (On My Way)
Латвия - Triana Park (Line)