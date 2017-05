Прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Киеве стартовал первый полуфинал конкурса.

В первом полуфинале выступят:

Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)

Грузия - Тако Гачечиладзе (Keep the Faith)

Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)

Албания - Линдита Халими (World)

Бельгия - Бланш (City Lights)

Черногория - Славко Калезич (Space)

Финляндия - Norma John (Blackbird)

Азербайджан - Dihaj (Skeletons)

Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)

Греция - Demy (This Is Love)

Польша - Кася Мось (Flashlight)

Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!)

Исландия - Свала (Paper)

Чехия - Мартина Барта (My Turn)

Республика Кипр - Овиг (Gravity)

Армения - Арцвик (Fly with Me)

Словения - Омар Набер (On My Way)

Латвия - Triana Park (Line)