Психолог о жестах Гройсмана: Человек начинает прикрывать рот, чтобы остановить поток вранья

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Эксперт увидел в жестах главы правительства признаки обмана

Часто в прессе можно увидеть фотографии премьер-министра Владимира Гройсмана, на которых он широко разводит руки. «Фотографы пытаются «поймать» именно этот момент. А вообще, это жест незнание», - рассказал психолог, известный эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, пишет «Главком» в статье «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ».

По словам эксперта, в полном варианте этот жест сопровождается поднятием плеч, бровей, опусканием уголков губ. Это также может быть признаком обмана: когда человека о чем-то спрашивают, он отвечает, но в его жестикуляции так проявляются признаки вранья. «Но важен контекст ситуации. Он не знает, что делать с этой ситуацией? Он не знает чего-то конкретно? Он не знает, что делать с ситуацией в стране в целом?», - трактует психолог.

Кроме того, у Гройсмана проскакивает «прикрытый рот» - жест, который можно толковать по-разному. Прикрытие различных частей лица - один из признаков обмана.

«Когда человек врет, наш мозг прекрасно понимает, что это - обман, он пытается защититься от этого обмана. Потому что мы не можем жить в вымышленной реальности. Мозгу необходимо знать правду... Когда мы говорим неправду, наш мозг, понимая, что это не соответствует действительности, начинает бунтовать. Человек начинает прикрывать рот - чтобы закрыть поток лжи. Или же когда мы говорим о том, что мы видели, хотя на самом деле не видели, мы начинаем прикрывать, тереть глаза и т.д. », - пояснил эксперт. Однако часто этот жест является следствием не того, что мы, слушая другого, прекрасно понимаем, что сказанное - неправда. Также если мы не хотим слушать чужую ложь, мы касаемся ушей.

Когда палец слушателя находится под подбородком, это означает, что у человека есть собственное и непоколебимое мнение, не совпадающее с мнением говорящего. «Вместе с тем, человек может думать совсем о другом, о чем-то своем и реагировать жестами на ход собственных мыслей», - уточняет эксперт.

Подробнее читайте в статье «Главкома» «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ»