Психолог проанализировал жесты Порошенко и увидел сплошную хитрость

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Эксперт назвал президента «среднестатистическим человеком с хитрецой»

Президент Украины Петр Порошенко – человек эмоциональный, однако способен себя контролировать. Об этом рассказал психолог, известный эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, пишет «Главком» в статье «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ».

«Может быть и сдержанным, и неудержимым. У него очень активный мыслительный процесс, при этом он - не гений», - оценивает жесты президента Ким.

Психолог отмечает, что во время выступлений локти Порошенко почти всегда прижаты или просто находятся близко к туловищу. А локти, по словам психолога, - один из первых индикаторов самоконтроля человека: «Чем дальше они от туловища, тем меньше человек себя контролирует».

В то же время случается, что Порошенко может и слишком прямолинейно высказаться, то есть, на мгновение перестать полностью контролировать себя.

Психолог назвал Порошенко «среднестатистическим человеком с хитрецой». В то же время у президента ярко выражены лидерские качества. Во время некомплиментарных интервью, острых разговоров Порошенко часто использует такой жест: ладонь выставлена вперед, все пальцы согнуты, кроме указательного. «Выставленная рука ладонью вперед - это так называемый стоп-жест. Он означает «закончили с этим, закрыли тему», объясняет психолог. Такой жест присущ лидерам.

Напряжение Порошенко - что хорошо заметно на этом видео - часто выдают также челюсти, которые он сжимает в случае острого вопроса или реплики журналиста.

Подробнее читайте в статье «Главкома» «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ»