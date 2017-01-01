Психотерапевт рассказала, почему привязывается песня «Тает лед»

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Во время прослушивания песни происходит внутренняя медитация - психолог

Ирина Смолярчук связала популярность песни с тем, что она, благодаря звуковому ряду, оказывает медитативное воздействие. При этом психолог разглядела в композиции призывы к употреблению запрещенных веществ, пишет «Лайф».

Психотерапевт, клинический психолог Ирина Смолярчук объяснила популярность песни «Тает лед» группы «Грибы», которая стала столь популярной, что в интернете даже появилась петиция с просьбой убрать ее из соцсетей. Она заметила, что ее знакомые также утверждают, что песня их «цепляет».

«Они осознают сомнительность самого произведения, но эта мелодия, звук их как-то «цепляет» — я цитирую этих людей, вполне достойных и образованных. Это бесконечно повторяющиеся звуки в одной модуляции — это делается для того, чтобы у людей происходила внутренняя медитация, когда происходит некое успокоение, уравновешивание психики, — сказала Смолярчук.

Она также увидела в тексте песни намеки на анальный секс и употребление психоактивных веществ.

«Там есть намек на анальный секс. Они поют слово «профессиональный», где с усилением в звуке звучит «анальный», — пояснила психолог.

Пропаганда употребления наркотиков, по мнению Смолярчук, связана с идеей выхода из реальности, которую она видит в тексте.

«Теперь нас никто не найдёт» — думаю, это история про выход из реальности, пропаганда состояния после употребления каких-то веществ», — отметила психотерапевт.

Кроме того, как подчеркнула Смолярчук, идея текста связана со снятием напряжения.

«Это звучит как медитация некоторая, где человек может успокаиваться, что ему будет легче. Здесь не призыв к созиданию, а к тому, что за счёт чего-то ты можешь меньше что-то чувствовать», — заключила она.

Видео на песню на данный момент посмотрели 13 миллионов раз. Суммарное количество просмотров роликов группы уже превысило 20 миллионов.