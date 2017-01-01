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    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки

    • Сьогодні, 12:31
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    Алла Пугачева с дочерью Лизой
    Алла Пугачева с дочерью Лизой

    На празднике также присутствовали дети Киркорова и певицы Жасмин

    Певица Кристина Орбакайте в компании друзей и родных отметила первый юбилей дочери Клавдии. 30 марта девочке исполнилось 5 лет.  На детскую вечеринку пожаловали – Алла Пугачева вместе с двойняшками – Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным, певица Жасмин, дети Филиппа Киркорова и другие.

    Для выхода в свет 67-летняя Примадонна выбрала короткое черное платье, которое дополнила накидкой в тон, массивными ботинками, объемной прической и ожерельем.

    «Дети мастерят поделки, Алла Борисовна дает советы и режиссирует процесс, – все на своих местах День рождения доченьки Кристины Орбакайте Клавдии», – подписала кадр в соцсети Жасмин.

    Максим Галкин также поделился фото с праздника. «Мои любимые девочки», – написал под снимком юморист.

    Подписчики отметили, что 3-летняя Лиза очень похожа на свою знаменитую маму: «Очень красивая девочка! На маму очень похожа», «Как две капли воды, сразу видно, чья это дочь!», «Мамочкина копия», Лиза – копия мама», «Мама молодая», «Копия Алла Борисовна», «Лиза точная копия Аллы», – комментируют пользователи.

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    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки
    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки
    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки
    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки
    Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, дочь Жасмин Маргарита
    Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки

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