Пугачева показала своих двойняшек на дне рождения внучки

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Алла Пугачева с дочерью Лизой

На празднике также присутствовали дети Киркорова и певицы Жасмин

Певица Кристина Орбакайте в компании друзей и родных отметила первый юбилей дочери Клавдии. 30 марта девочке исполнилось 5 лет. На детскую вечеринку пожаловали – Алла Пугачева вместе с двойняшками – Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным, певица Жасмин, дети Филиппа Киркорова и другие.

Для выхода в свет 67-летняя Примадонна выбрала короткое черное платье, которое дополнила накидкой в тон, массивными ботинками, объемной прической и ожерельем.

«Дети мастерят поделки, Алла Борисовна дает советы и режиссирует процесс, – все на своих местах День рождения доченьки Кристины Орбакайте Клавдии», – подписала кадр в соцсети Жасмин.

Максим Галкин также поделился фото с праздника. «Мои любимые девочки», – написал под снимком юморист.

Подписчики отметили, что 3-летняя Лиза очень похожа на свою знаменитую маму: «Очень красивая девочка! На маму очень похожа», «Как две капли воды, сразу видно, чья это дочь!», «Мамочкина копия», Лиза – копия мама», «Мама молодая», «Копия Алла Борисовна», «Лиза точная копия Аллы», – комментируют пользователи.