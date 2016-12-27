Пять популярных украинских DJ-girls представили украинскую марку одежды

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Катро Заубер, Яна Алтухова, Олимпия Вайтмусташ и другие снялись в рекламе осенне-зимней коллекции Anna Yakovenko.

Олимпия Вайтмусташ, Катро Заубер, Яна Алтухова, Яна Кензировская и Анна Николина позировали в объективе fashion-фотографа Тани Тимал в нарядах из осенне-зимней коллекции Anna Yakovenko.

Звездный состав популярных украинских DJ-girls идеально выразил концепцию новой коллекции марки – бунтарские 1970-е.

«Мне очень понравился процесс съемки – каждый знает свое дело, и поэтому все прошло быстро и очень легко. Вещи, представленные в коллекции, хорошего качества и практичных силуэтов. Я присмотрела себе пару костюмов и платьев», - рассказывает Катро Заубер. Крупная клетка, яркие вспышки цвета, асимметричный крой и бешеная энергетика главных героинь – все, что понадобилось, чтобы наглядно показать настроение.