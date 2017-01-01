Пять стильных вещей из гардероба Джиджи Хадид, которые может позволить себе каждая

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Супермодель Джиджи Хадид отлично знает, что «шикарно» и «дорого» — не всегда одно и то же.

21-летняя Джиджи Хадид снимается в рекламе главных модных брендов и участвует в показах лучших мировых дизайнеров — без сомнений, она знает толк в дорогой одежде.

А еще она знает, что красивые и броские вещи не обязательно должны стоить целое состояние: как и многие модели, она с удовольствием носит топы H&M и пальто Topshop с джинсами Dolce & Gabbana и туфлями Prada. Умению ловко миксовать вещи дорогих и демократичных марок у нее определенно стоит поучиться, а бюджетные находки из ее гардероба — взять на карандаш.

Джерело: graziamagazine.ru