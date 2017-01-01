Пятого мая стартуют первые репетиции финалистов «Евровидения-2017»

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Пятого мая начался шестой подготовительный день конкурсантов к «Евровидению-2017» в Киеве. Стартуют первые репетиции финалистов

В Международном выставочном центре продолжается подготовка участников из разных стран к песенному конкурсу «Евровидение-2017». Пятого мая свои выступления будут проводить репетиции участники из Армении, Словении, Латвии, Сербии, Австрии, Македонии, Мальты и Румынии. Также стартуют первые репетиции финалистов «Евровидения-2017» . Свои номера на сцене МВЦ отработают участники из Италии, Испании, Германии, Великобритании, Франции и представители Украины в этом году – рок-группа O.Torvald.

Все репетиции открыты для аккредитованной прессы, общение конкурсантов со СМИ будет происходить в конференц-зале МВЦ и транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте.