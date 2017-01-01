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    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 18:21
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    Четвертого мая, в Международном выставочном центре начались открытые репетиции конкурсантов «Евровидения-2017» и прямые трансляции их пресс-конференций

    C первого мая главная арена МВЦ буквально окунулась в череду репетиций и знакомств с конкурсантами «Евровидения-2017». Новые делегации, представители медиа разных стран, первые неформальные встречи участников с фанатами – все это стало началом одной большой и яркой истории «Евровидения» в Украине. Все индивидуальные репетиции остались наконец-то позади. Четвертого мая начинался новый этап подготовки конкурсантов, открытый для аккредитованной прессы.

    С 4 по 6 мая включительно пресс-центр «Евровидения» приглашает на мероприятия:

    5 мая – с 10 до 14:15

    6 мая – с 10 до 16:40

    Четвертого мая уже провели репетиции такие страны: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдавия, Исландия, Чехия, Кипр.

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    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»
    Расписание открытых репетиций участников «Евровидения-2017»

    Все пресс-конференции и репетиции будут транслировать в прямом эфире на официальном сайте «Евровидения-2017».
    Азербайджан
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