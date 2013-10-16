Расплата за Крым: Стивен Сигал попал в черный список «Миротворца»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американский актер нарушил законодательство Украины.

Об этом свидетельствуют данные размещенные на сайте «Миротворец».

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал попал в базу сайта за нарушение законодательства Украины, незаконное пересечение государственной границы, отрицание российской агрессии и поддержку аннексии Крыма.

65-летний актер назван пособником российских оккупантов и пророссийских террористов. Напомним, что ноябре прошлого года Стивен Сигал получил российское гражданство.

Стивен Сигал

Напомним, что в воскресенье, 23 апреля украинские пограничники сняли с поезда «Москва-Киев» певицу Лолиту и не пустили ее на территорию Украины. Артистке запретили въезд на территорию нашей страны на три года из-за посещения Керчи в 2015 году.

Такая же участь постигла популярного актера Кирилла Сафонова. Звезду сериала «Татьянин День» задержали на таможне. Артист должен был сыграть в спектакле в Одессе, но пограничники отправили его обратно в РФ.

Отметим, что российские звезды, которым запрещен въезд в Украину высказали свое отношение к украинским спецслужбам.