Рассекречено имя новорожденного сына Осадчей и Горбунова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спустя две недели после рождения малыша стало известно его имя.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов назвали сына древним именем Иван. В переводе с иврита оно означает «благодать Божия», «Бог помиловал», «Бог да будет милостлив». Об этом новоиспеченные родители рассказали журналу Viva.

Влюбленные долго скрывали свой роман. Как оказалось, их любовная история началась около двух лет назад на съемочной площадке проекта «Голос.Діти-2».

«Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но так как проект снимается время от времени и между съемками (от «слепых прослушиваний» до прямых эфиров) проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали созваниваться, даже на ужины иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие дружеские отношения», – рассказала Катя Осадчая.

Напомним, что известная телепара узаконила отношения накануне рождения сына.



