Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд

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Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота

Иногда самый простой нюанс в одежде может иметь решающее значение, особенно в мире моды.

Например, расстегнув одну нижнюю пуговицу на рубашке, весь комплект приобретает игривый, летний оттенок.

Как говорится, все гениальное — просто!

Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота.

Оно будет воздействовать на окружающий не меньше, чем традиционное декольте на груди.





Джерело: telegraf.com.ua