Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
- Сьогодні, 11:05
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Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота
Иногда самый простой нюанс в одежде может иметь решающее значение, особенно в мире моды.
Например, расстегнув одну нижнюю пуговицу на рубашке, весь комплект приобретает игривый, летний оттенок.
Как говорится, все гениальное — просто!
Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота.
Оно будет воздействовать на окружающий не меньше, чем традиционное декольте на груди.
Джерело: telegraf.com.ua