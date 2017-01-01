  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд

    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка

    Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота

    Иногда самый простой нюанс в одежде может иметь решающее значение, особенно в мире моды.

    Например, расстегнув одну нижнюю пуговицу на рубашке, весь комплект приобретает игривый, летний оттенок.

    Как говорится, все гениальное — просто!

    Расстегнутая пуговица или кнопка в нижней половине рубашки, и вы получите великолепное декольте в области живота.

    Оно будет воздействовать на окружающий не меньше, чем традиционное декольте на груди.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд
    Расстегнутая нижняя пуговица - новый пикантный летний тренд


    Джерело: telegraf.com.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ