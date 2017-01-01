Райан Филипп прокомментировал слухи о бурном романе с Кэти Перри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наконец-то Райан Филипп пролил свет на слухи об их романе с Кэти Перри. Ранее СМИ писали, что после расставания с Леонардо Блумом Перри была замечена на вечеринке Элтона Джона флиртующей с бывшим мужем Риз Уизерспун Филиппом.

Более того, вездесущие папарацци стали запускать квадракоптеры с камерами над домом знаменитости, чтобы поймать в кадр Кэти, если она решит заглянуть в гости. Однако, комментарий Райана о той вечеринке сразу расставил все точки над I. 42-летний актер дал понять, что с Кэти его ничего не связывает. «Я не знаком с Кэти Перри. Практически ее не знаю даже. Пожалуйста, прекратите кружить над моим домом. Ее здесь нет», — написал Райан в своем твиттер-аккаунте.

Так что пока, кажется, сердце Кэти Перри свободно, и после расставания она посвящает время себе. Чего нельзя сказать о ее экс-возлюбленном Орландо Блуме: актера неоднократно замечали в компании молодых красоток на курортных пляжах.





Джерело: graziamagazine.ru