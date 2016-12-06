Развод Джоли и Питта обойдётся супругам в круглую сумму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Развод — дело неприятное, а при условии, что есть кого и что делить, то еще и чересчур затратное.

Вот и самый громкий бракоразводный процесс последних месяцев — Анджелины Джоли и Брэда Питта — влетит в круглую сумму обоим.

И дело не только в том, что вопрос опеки над шестью детьми сам по себе сложен: как стало известно ранее, супруги обоюдно решили его засекретить. О финансовых последствиях подобного решения прессе рассказал эксперт по делам опеки Келли Чан Рикерт, контролирующий громкое дело самой известной голливудской пары.

По словам юриста, закрытый формат разбирательств подразумевает оплату частного судьи в размере 450 долларов в час и, конечно, двух адвокатов. Известно, что интересы Джоли защищает звезда голливудских разводов — Лора Вассер, в клиентках которой числились Бритни Спирс, Мелани Гриффит и Гвен Стефани. За работу Вассер Анджелина выкладывает «скромные» 1250 долларов в час. Ставка защитника Брэда Питта — Лэнса Шпигеля — не раскрывается, но очевидно, она тоже не маленькая, учитывая репутацию адвоката. Инсайдеры прогнозируют, что сложный процесс затянется как минимум на год, а это значит, что общие издержки актерской четы составят около 6 миллионов долларов.

Впрочем, оба наверняка готовы расстаться со стоимостью средней руки особняка в Беверли-Хиллз, чтобы уладить разногласия и обеспечить детям — троим биологическим и троим приемным — мирное и светлое будущее. Что касается разделения опеки, юристы заявили, что у родителей Шайло Нувель, Мэддокса, Захары, Нокс Леон, Вивьен Маршелин и Пакс Тьен абсолютно равные шансы. «Анджелина Джоли не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет», — прокомментировал Рикерт.





Джерело: graziamagazine.ru