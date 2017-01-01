Развода не будет: 49-летняя Николь Кидман снова беременна
- Сьогодні, 11:02
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Очередной развод крепкой звездной пары, которым пресса грозила в 2016-м, похоже, не состоится: Николь Кидман и Кит Урбан вышли на тропу согласия и снова ждут прибавления в семействе.
О том, что 49-летняя актриса снова беременна, инсайдеры сообщили голливудским таблоидам.
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По их словам, малыш поможет скрепить сильно ослабившиеся в последнее время узы их брака. Это будет уже пятый ребенок в семье оскароносной актрисы и музыканта. Напомним, что Кит Урбан является отцом двоих дочерей — Сандей Роуз и Фэй Маргарет, которая была выношена суррогатной матерью. При этом у Николь Кидман также есть двое приемных детей от первого брака с Томом Крузом — Изабелла и Коннор.
Джерело: graziamagazine.ru