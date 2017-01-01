Развода не будет: 49-летняя Николь Кидман снова беременна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очередной развод крепкой звездной пары, которым пресса грозила в 2016-м, похоже, не состоится: Николь Кидман и Кит Урбан вышли на тропу согласия и снова ждут прибавления в семействе.

О том, что 49-летняя актриса снова беременна, инсайдеры сообщили голливудским таблоидам.

По их словам, малыш поможет скрепить сильно ослабившиеся в последнее время узы их брака. Это будет уже пятый ребенок в семье оскароносной актрисы и музыканта. Напомним, что Кит Урбан является отцом двоих дочерей — Сандей Роуз и Фэй Маргарет, которая была выношена суррогатной матерью. При этом у Николь Кидман также есть двое приемных детей от первого брака с Томом Крузом — Изабелла и Коннор.

Пока знаменитости не давали официального подтверждения беременности Николь. Но источники, близкие к актрисе, сообщают, что на новогодней вечеринке она была чересчур возбуждена и буквально светилась от счастья. В это легко поверить, поскольку сама звезда в одном из своих недавних интервью звезда признавалась, что они с супругом хотя еще детей, причем чем скорее, тем лучше. «Я надеюсь, что это случится со мной в этом году», — были ее слова. Похоже, все так и складывается.

Джерело: graziamagazine.ru