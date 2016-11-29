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    Шоу-біз

    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями

    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка
    Фото: Instagram
    Фото: Instagram

    Ведущая «Орла и решки» опробовала новый вид «отдыха»

    Чего только не делала и не пробовала телеведущая Регина Тодоренко за время своей работы в шоу о путешествиях.

    Были и купание со слонами, и восхождение на действующий вулкан, и ритуальный брак с бананом.

    А вот недавно Регина была на Багамах, где ей пришлось искупаться со свиньями.

    Сначала телеведущая немного опасалась животных, но потом все-таки зашла с ними в воду.

    Напомним, скандальная Крапивина пригрозила уволить ведущую «Орла и решки» за резонансное интервью.  13 апреля в российских СМИ появилась заявление генерального продюсера шоу «Орел и решка» Нателлы Крапивиной о том, что ведущая проекта Регина Тодоренко будет наказана за ложь, касающуюся программы.

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    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
    Фото: Instagram

    Крапивина осталась недовольна скандальным интервью ведущей в Новосибирске. В нем Тодоренко заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом — на самом деле, по словам звезды, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные люксы в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов. 

     

     

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