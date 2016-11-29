Регина Тодоренко на Багамах купалась со свиньями
- Сьогодні, 12:55
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Розсилка
Ведущая «Орла и решки» опробовала новый вид «отдыха»
Чего только не делала и не пробовала телеведущая Регина Тодоренко за время своей работы в шоу о путешествиях.
Были и купание со слонами, и восхождение на действующий вулкан, и ритуальный брак с бананом.
А вот недавно Регина была на Багамах, где ей пришлось искупаться со свиньями.
Сначала телеведущая немного опасалась животных, но потом все-таки зашла с ними в воду.
Напомним, скандальная Крапивина пригрозила уволить ведущую «Орла и решки» за резонансное интервью. 13 апреля в российских СМИ появилась заявление генерального продюсера шоу «Орел и решка» Нателлы Крапивиной о том, что ведущая проекта Регина Тодоренко будет наказана за ложь, касающуюся программы.
Крапивина осталась недовольна скандальным интервью ведущей в Новосибирске. В нем Тодоренко заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом — на самом деле, по словам звезды, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные люксы в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов.