Ремонт в разгаре: принцу Гарри не терпится перевезти Меган Маркл к себе

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Роман принца Гарри и Меган Маркл не продлился еще и года, как внук королевы Елизаветы II уже планирует жить вместе со своей возлюбленной.

По словам инсайдеров, Гарри не терпится перевезти Меган к себе, а ради ее переезда он затеял грандиозный ремонт своих апартаментов в Кенсингтонском дворце.

«Он каждый день приезжает и спрашивает у строителей, когда завершится ремонт», — признался инсайдер британским журналистам.

Более того, принц Гарри и Меган Маркл будут жить рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые переедут во дворец уже в сентябре. Значит, и до свадьбы недалеко: по словам друзей пары, Гарри и Меган планируют объявить о помолвке 22 сентября.

Джерело: graziamagazine.ru