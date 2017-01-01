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    Ремонт в разгаре: принцу Гарри не терпится перевезти Меган Маркл к себе

    • Сьогодні, 15:06
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    Роман принца Гарри и Меган Маркл не продлился еще и года, как внук королевы Елизаветы II уже планирует жить вместе со своей возлюбленной.

    По словам инсайдеров, Гарри не терпится перевезти Меган к себе, а ради ее переезда он затеял грандиозный ремонт своих апартаментов в Кенсингтонском дворце.

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    «Он каждый день приезжает и спрашивает у строителей, когда завершится ремонт», — признался инсайдер британским журналистам.

    Более того, принц Гарри и Меган Маркл будут жить рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые переедут во дворец уже в сентябре. Значит, и до свадьбы недалеко: по словам друзей пары, Гарри и Меган планируют объявить о помолвке 22 сентября.

    Джерело: graziamagazine.ru

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