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    Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет

    • Сьогодні, 17:15
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    Вчера вечером состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля в Гринвиче, гостьей которого стала в том числе актриса Рене Зеллвегер

    Звезда фильмов о Бриджит Джонс долгое время не появлялась на публике - последний раз она выходила в свет в начале года.

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    Для нового появления на красной дорожке Рене выбрала элегантное минималистичное черное платье. Впрочем, в чем бы ни пришла Рене, ее долгожданный для поклонников выход не мог остаться незамеченным, тем более в этот вечер актриса удостоилась почетной награды Changemaker за вклад в позитивные социальные перемены.

    На вечеринку Рене пришла в сопровождении старшего брата Дрю Зеллвегера. Она пребывала в отличном расслабленном настроении и охотно согласилась попозировать с Дрю, когда фотографы попросили ее об этом.


    Джерело: Hello!

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