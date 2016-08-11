Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет

Вчера вечером состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля в Гринвиче, гостьей которого стала в том числе актриса Рене Зеллвегер

Звезда фильмов о Бриджит Джонс долгое время не появлялась на публике - последний раз она выходила в свет в начале года.

Для нового появления на красной дорожке Рене выбрала элегантное минималистичное черное платье. Впрочем, в чем бы ни пришла Рене, ее долгожданный для поклонников выход не мог остаться незамеченным, тем более в этот вечер актриса удостоилась почетной награды Changemaker за вклад в позитивные социальные перемены.

На вечеринку Рене пришла в сопровождении старшего брата Дрю Зеллвегера. Она пребывала в отличном расслабленном настроении и охотно согласилась попозировать с Дрю, когда фотографы попросили ее об этом.