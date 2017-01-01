Рэпер «Баста», выступавший в оккупированном Крыму, едет с концертами в Украину

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Рэпер «Баста»

На украинской сцене выступит еще один артист, который развлекал оккупантов

В Киеве и Одессе на июнь готовятся концерты российского рэпера Василия Вакуленко, известного как «Баста», который после оккупации полуострова выступал в Крыму.

Сейчас в сети появились афиши, рекламирующие концерты «Басты» в Украине.

Билеты на концерт исполнителя в Киеве стоят от 500 грн до 2,4 тыс. гривен, а в Одессе – от 300 до 500 грн.

Отмечается, что в июне 2014 и августе 2015 года рэпер давал концерты в аннексированном Крыму. Доказательствами этих концертов является афиша в Ялте, фото и видео с концертов.

Напомним, ранее из-за посещения оккупированного полуострова СБУ запретила въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.