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    Рэпер «Баста», выступавший в оккупированном Крыму, едет с концертами в Украину

    • Сьогодні, 16:51
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    Рэпер &laquo;Баста&raquo;
    Рэпер «Баста»

    На украинской сцене выступит еще один артист, который развлекал оккупантов

    В Киеве и Одессе на июнь готовятся концерты российского рэпера Василия Вакуленко, известного как «Баста», который после оккупации полуострова выступал в Крыму.

    Сейчас в сети появились афиши, рекламирующие концерты «Басты» в Украине.

    Билеты на концерт исполнителя в Киеве стоят от  500 грн до 2,4 тыс. гривен, а в Одессе – от 300 до 500 грн.

    Отмечается, что в июне 2014 и августе 2015 года рэпер давал концерты в аннексированном Крыму. Доказательствами этих концертов является афиша в Ялте, фото и видео с концертов.

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    Напомним, ранее из-за посещения оккупированного полуострова СБУ запретила въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

     

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