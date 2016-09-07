Рианна получила премию Гарвардского университета

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На вручении награды как филантропу года певица произнесла трогательную речь

Рианна уже давно занимается благотворительной деятельностью.

Недавно ее усилия отметил Гарвардский университет. 28 февраля в кампусе университета певице вручили премию имени проповедника Питера Дж. Гомеса как филантропу года.

Учредители премии среди всех достижений певицы особенно выделили построенный ею на родном Барбадосе Центр по диагностике и лечению рака молочной железы.

На вручении премии Рианна произнесла трогательную речь о том, почему решила помогать людям и что быть филантропом на самом деле куда проще, чем многие думают.

«Когда мне было пять или шесть лет, я видела по телевизору много роликов о страданиях детей в других частях света. Ролики, которые говорили: «Ваши 25 центов могут спасти одного ребенка». Я думала: сколько монеток по 25 центов нужно собрать, чтобы спасти всех детей в Африке? Тогда я пообещала себе, что вырасту, разбогатею и обязательно помогу им, — вспомнила певица. — Но тогда я не думала, что у меня действительно будет такая возможность. В 17 лет я начала свою карьеру здесь, в Америке, а в 18 уже провела первую благотворительную кампанию».

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