Примечательно, что певицу в таком образе подловили на подходе к собственному дому, куда она направлялась со своим теперь уже экс-возлюбленным Дрейком. Несмотря на то, что фото было сделано в конце прошлого лета, фанаты сериала заприметили сходство лишь сейчас и выложили сравнительный коллаж на небезизвестную страницу @everyoutfitonsatc в инстаграме. Если вы не помните, то этот аккаунт был создан специально для того, чтобы вспоминать лучшие образы четырех героинь сериала и вдохновляться ими.