

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сериале «Секс в большом городе» выросло не одно поколение: его пересматривали, пересматривают и будут пересматривать все модницы, дабы почерпнуть вдохновение у знаменитой и стильной Кэрри Брэдшоу.

Образы героини Сары Джессики Паркер так прочно вошли в историю моды, что их повторяют даже знаменитости (особенно с учетом того, что сейчас актуальны 90-е).

Например, Рианна, которая повторила знаменитый образ Кэрри из 3 сезона сериала, когда та шла домой от мистера Бига в одной его рубашке, подпоясанной коричневым ремнем Hermes. То же самое надела и Рианна, с одной лишь разницей: если Кэрри носила прозрачные босоножки, то певица отдала предпочтение коричневым в тон поясу.

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Примечательно, что певицу в таком образе подловили на подходе к собственному дому, куда она направлялась со своим теперь уже экс-возлюбленным Дрейком. Несмотря на то, что фото было сделано в конце прошлого лета, фанаты сериала заприметили сходство лишь сейчас и выложили сравнительный коллаж на небезизвестную страницу @everyoutfitonsatc в инстаграме. Если вы не помните, то этот аккаунт был создан специально для того, чтобы вспоминать лучшие образы четырех героинь сериала и вдохновляться ими.

Джерело: graziamagazine.ru