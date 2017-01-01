

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна готовится к съемкам в кино. На площадке певица встретится с Люпитой Нионго. Как оказалось, на создание ленты продюсеров вдохновил комментарий в Twitter!

Речь идет о посте, датированном 2014 годом. В Twitter появилось фото с показа Miu Miu, на котором Рианна и Люпита очень внимательно наблюдают за происходящем на подиуме. Разумеется, такое фото не могло не набрать массу комментариев, в которых блогеры упражнялись в остроумии, пишет Grazia.

Один из пользователей Сети написал, что Рианна выглядит так, как будто готова обвести вокруг пальца обеспеченных белых мужчин, а ее подруга кажется ее помощником, продвинутым программистом, плетущим свои коварные сети.