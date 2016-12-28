Рианна снимется в музыкальной драме с Адамом Драйвером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна уверенно прокладывает себе дорогу в большом кинематографе.

В ближайшее время певицу можно будет увидеть в новом фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», а также в картине «Восемь подруг Оушена». Теперь же стало известно еще об одном проекте Рианны – съемки в драме «Аннетт», французского режиссера Леоса Каракса.

Вместе с Рианной в этой музыкальной драме главную роль сыграет актер Адам Драйвер. Сюжет картины расскажет о стенд-ап комике, чья жена, оперная певица, скончалась и оставила ему двухлетнюю дочь, у которой обнаруживается необычный дар. «Аннетт» станет первым англоязычным фильмом режиссера Леоса Каракса, известного по фильмам «Токио!» и «Любовники с нового моста». Ранее в касте значилось имя Руни Мары, но актриса отказалась от участия в съемках из-за занятости в других проектах. Драма «Аннетт» планируется к выходу в прокат в 2018 году.

Джерело: popcornnews