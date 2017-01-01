Ріanобой признался в любви к «Родине» на украинском языке

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Дмитрий Шуров перепел на украинском языке свой хит

Лидер группы Ріanобой Дмитрий Шуров представил новую версию своего хита «Родина». Артист презентовал украинозяычный вариант композиции, которая стала по-настоящему пророческой.

Песня из альбома «Не прекращай мечтать» была написана в 2012 году и презентована в сентябре 2013-го – за два месяца до событий на Майдане. Текст стал пророческим: «Как будто город твой охвачен революцией / Бросаются камнями, бегут по улицам; Пусть все реки вытекают до последнего ручья / Я тебя не променяю, потому что ты родная!» Композиция стала очень популярной, на своих концертах Шуров исполнял ее сотни раз.

В прошлом месяце музыканту прислали украинский вариант композиции, перевод выполнила учительница из Лисичанска (Луганская область) Катерина Галенко. По признанию музыканта, песня обрела для него совершенно иной смысл: это уже был взгляд человека, которого пытаются лишить Родины. Так появилась украиноязычная версия в оркестровой аранжировке.

«Для меня создание новой версии стало настоящим испытанием, потому что оригинальная песня глубоко проросла в меня после сотен концертов и исполнений. Но я решился на эту запись, потому что песня получила не только новую аранжировку и перевод: она приобрела иной смысл. В ней отражен взгляд человека, у которого Родину хотят отобрать, а он борется до последнего за нее и за все ценное, что для него есть в жизни».

В сети пользователи отмечают, что украиноязычная версия вышла крайне пронзительной и совершенно не уступает русскоязычной.