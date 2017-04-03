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    Шоу-біз

    Ричард Горн показал, как выглядит его возлюбленная

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка

    Ричард Горн ошарашил своих поклонников неожиданным снимком

    Эксперт шоу «Супермодель по-украински» и эпатажный хореограф-постановщик Ричард Горн опубликовал фотографию в Instagram, которая буквально взорвала сеть.

    «Меня многие спрашивают, кто моя любимая! Так вот, я наконец-то определился. Знакомьтесь, прошу любить и жаловать», – подписал фотографию хореограф.

    На снимке запечатлен Ричард Горн в обнимку с травести-дивой Катей Педикюр. Поклонники хореографа не поверили своим глазам и решили, что это запоздавшая первоапрельская штука.

    Редакция Scotch'a надеется, что так оно и есть. 

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