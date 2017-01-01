Риз Уизерспун одела дочь в вышиванку

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Актриса и сама часто выбирает одежду с орнаментом в украинском стиле

Звезда комедии «Блондинка в законе» и нового сериала «Большая маленькая ложь» оскароносная актриса Риз Уизерспун опубликовала в соцсети фото со своей дочерью Авой Элизабет.

На фото 17-летняя Ава предстала в вышитой рубашке. Отметим, что и сама актриса любит традиционную украинскую одежду – в ее гардеробе есть не одна вышиванка. В них Риз неоднократно появлялась на публике прошлым летом.

Отметим, что украинские вышиванки носят также Мила Кунис, Дита фон Тиз, Келли Осборн и другие звезды.