Робби Вильямс собирается сопровождать Самойлову на «Евровидении»

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Робби Вильямс

Британец также предложил свою кандидатуру для представления России на конкурсе

20 марта Андрей Малахов пригласил Юлию Самойлову в студию программы «Пусть говорят» на Первый канал, сообщает replyua.net. Во время программы Малахов показал интервью, записанное им с британским исполнителем Робби Уильямсом.

По словам телеведущего, Уильямс может дать свое согласие на поддержку Самойловой на конкурсе Евровидение. «Евровидение я обожаю. Это грандиозное шоу – там все очень красочно. Я вам говорю, что хотел бы представить Россию на Евровидении. Вот я заявляю сейчас об этом просто так, а мой менеджер сразу хватается за голову. Я бы представил Россию. А у вас как относятся к этому конкурсу? Давай, Россия, мы сможем победить», заявил британский певец в интервью. Малахов ему ответил, что Евровидение в России – это что-то вроде песенной Олимпиады.



Также телеведущий поинтересовался у Юлии Самойловой, хочет ли она иметь такого сопровождающего, как Робби Уильямс, и певица согласилась. Напомним, что финал Евровидения состоится в Киеве 13 мая, а Самойлова должна выступить во втором полуфинале, который пройдет 11 мая.