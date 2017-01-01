  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями

    • Сьогодні, 09:52
    • Розсилка

    На днях британскому актеру и музыканту Роберту Паттинсону исполнился 31 год, по этому случаю Роберт вместе со своей возлюбленной - 29-летней певицей Талия Барнетт (также известной как FKA twigs) - и друзьями организовал вечеринку.

     Папарацци удалось сделать уникальные кадры дружной компании, отправляющейся в ресторан Akasha в городе Калвер-Сити, штат Калифорния. Обычно Роберт крайне скупо комментирует свою личную жизнь, да и его совместные выходы в свет с Талией - тоже большая редкость. Однако на этот раз Роберт и Талия не скрывали своих теплых чувств: они держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

    Об отношениях звезды саги "Сумерки" Роберта Паттинсона и FKA Twigs стало известно в августе 2014-го - пару заметили во время прогулки по Нью-Йорку. В конце прошлого года появились слухи о том, что Роберт и Талия расстались. Паттинсон проводит много времени в Голливуде, снимаясь в кино, а Талия живет преимущественно в Лондоне, где записывает новые песни, и похоже, такая жизнь влюбленных устраивает.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями
    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями
    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями
    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями
    Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями

    В феврале 2017 года Талия и Роберт появились вместе на премьере фильма "Затерянный город Z", где он сыграл одну из главных ролей. В интервью изданию New York Times Барнетт рассказала, что очень счастлива с Робертом:

    «Я так счастлива рядом с ним! Я бы никогда не смогла подумать, что моя жизнь развернется таким образом, но я ценю это».

    Несмотря на состоявшуюся еще в 2015-м помолвку, пара решила повременить со свадьбой.

    Джерело: Hello!

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ