Роберт Паттинсон отметил свой день рождения с возлюбленной Талией Барнетт и друзьями

На днях британскому актеру и музыканту Роберту Паттинсону исполнился 31 год, по этому случаю Роберт вместе со своей возлюбленной - 29-летней певицей Талия Барнетт (также известной как FKA twigs) - и друзьями организовал вечеринку.

Папарацци удалось сделать уникальные кадры дружной компании, отправляющейся в ресторан Akasha в городе Калвер-Сити, штат Калифорния. Обычно Роберт крайне скупо комментирует свою личную жизнь, да и его совместные выходы в свет с Талией - тоже большая редкость. Однако на этот раз Роберт и Талия не скрывали своих теплых чувств: они держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

Об отношениях звезды саги "Сумерки" Роберта Паттинсона и FKA Twigs стало известно в августе 2014-го - пару заметили во время прогулки по Нью-Йорку. В конце прошлого года появились слухи о том, что Роберт и Талия расстались. Паттинсон проводит много времени в Голливуде, снимаясь в кино, а Талия живет преимущественно в Лондоне, где записывает новые песни, и похоже, такая жизнь влюбленных устраивает.

В феврале 2017 года Талия и Роберт появились вместе на премьере фильма "Затерянный город Z", где он сыграл одну из главных ролей. В интервью изданию New York Times Барнетт рассказала, что очень счастлива с Робертом:

« Я так счастлива рядом с ним! Я бы никогда не смогла подумать, что моя жизнь развернется таким образом, но я ценю это».

Несмотря на состоявшуюся еще в 2015-м помолвку, пара решила повременить со свадьбой.