Родственные связи: бизнес Иванки Трамп пошел в гору после победы ее отца на выборах

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Продажи компании дочери президента уже достигли рекордного уровня в 2017 году

В то время как президент Дональд Трамп расхваливал политику «сначала в Америке» и пообещал поставить приоритеты страны выше всех других, после его шокирующей победы на выборах 2016 года, его дочь Иванка, похоже, приобрела тонкое чутье, когда дело дошло до ее деловых интересов, сосредоточив внимание на глобальной экспансии, пишет Newsweek.

За несколько недель до того, как она приняла роль специального помощника президента, ее компания Ivanka Trump Marks LLC подала заявку на множество новых торговых марок по всему миру, в том числе в Китае, на Филиппинах, в Канаде, Пуэрто-Рико и США.

Дональд Трамп с Дональдом младшим и Иванкой

Похоже, массовые бойкоты линии одежды Ivanka Trump и ее устранение из нескольких крупных торговых точек, оказали эффект, противоположный тому, на что, возможно, надеялись протестующие в конечном итоге. Этот год оказался плодотворным для деловых активов Иванки: импорт ее товаров в Китае и по всему миру вырос; продажи уже достигли рекордного уровня в 2017 году.

Дональд и Иванка Трамп

В довершение всего Иванка отметила, что получила предварительное одобрение на монополию в отношении ювелирных изделий, сумок и спа-услуг, связанных с Иванкой, в Китае, наслаждаясь обедом с китайским президентом Си Цзиньсином.

Иванка Трамп, похоже, получает выгоду от того, что заняла место за столом своего отца, поскольку она и ее муж, Джаред Кушнер, являются основными связующими отношений ее отца с Китаем.

Джаред Кушнер, Иванка Трамп и их дети

Хотя Кушнер в начале прошлого года отказался от инвестиций в китайскую недвижимость в сотни миллионов долларов, по сообщениям, китайский импорт товаров Ivanka Trump увеличился почти на 40% только в первом квартале 2017 года. Критики говорят, что переплетение семьи и бизнеса может еще более усложнить президентство Трампа, которое уже погрязло в спорах из-за собственных бизнес-интересов президента во всем мире.

«У Иванки так много связей и конфликтов в Китае, но она и Джаред глубоко вовлечены в китайские контакты и политику. Я бы никогда не допустил этого», - заявил агентству Associated Press во вторник бывший адвокат по вопросам этики в Белом доме Норман Эйзен. И Иванка и Джаред должны подумать о том, чтобы уйти из Китая».