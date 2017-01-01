Рокеры Kozak System и рэпер Yarmak презентовали песню, написанную Положинским

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Группа Kozak System, фото: Елена Божко

Это песня о человеческих ценностях, о важности дружбы в нашей жизни – фронтмен Kozak System

Группа Kozak System представляет новую композицию под названием «Мой друг», записанную с известным украинским рэпером Ярмаком. Соавтором мелодии и текста песни стал давний колаборатор музыкантов, лидер «Тартак» Александр Положинский . По словам последнего, песня была написана уже давно, но ждала своего часа, пишет Karabas Live.

«Несколько лет назад я предложил для выполнения несколько моих песен группы Kozak System. Две из них ребята уже показали широкой публике - это были « Партия Снайперов » и «Битым стеклом », - рассказал Положинский . - Да одна песня все не находила своего звучания, хотя и очень мне нравилась. И это, честно говоря, меня несколько мучило - песня есть, а никто не слышит! Только послушал ее (доработанную), наконец. Ребята что-то мое отвергли, что-то переиначили, что-то добавили совершенно новое и неожиданное, но сделали классно!».

Сашко Положинский

«Это песня о человеческих ценностях, о важности дружбы в нашей жизни, о быстротечности времени, о нашей озабоченности и суетливости, об уважении и любви к ближнему, о преданности идеалам и несокрушимости позиции, - говорит фронтмен Kozak System Иван Леньо . - Это песня-послание, или даже песня-размышление. Мы живем во времена тотальной неопределенности и подмены понятий, мы не называем вещи своими именами, и от того есть еще более неисправимые проблемы. Мы разучились мыслить критически и делать взвешенные шаги. Все куда-то спешат, живут поверхностно и гонятся за сомнительными ценностями, в то время когда стоит остановиться, оглянуться вокруг, начать с себя и попытаться навести порядок сначала у себя в голове, потом в своей семье, доме, бизнесе, стране».

В клипе на песню использованы фотографии известного украинского фотографа Игоря Гайдая. Монтажом видео занимался трубач Kozak System Сергей Соловей.

«Мы понимали, что снять полноценное видео на такую песню - это фактически создать некую голливудскую сагу в стиле фильмов Лукаса и Копполы, на что у нас не хватит ни сил, ни ресурса, - объясняет Иван Леньо. - Была опасность не взять планку. Поэтому решили пойти по пути минимализма и концентрации внимания на архетипах людей, снятых мастером фотографии, киевским известным фотохудожником Игорем Гайдаем. Игорь с женой Ниной известны многими интересными концептуальными проектами, в одном из которых приняли участие сотни людей разных профессий. И именно эту разность Игорь с Ниной и пытались зафиксировать».

Песня «Мой друг» войдет в новый, третий студийный альбом Kozak System, который ожидается осенью этого года. Пластинка будет поддержана большим туром, который стартует почти одновременно.