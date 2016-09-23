Роман Анджелины Джоли и Джареда Лето оказался фейком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно западная желтая пресса сообщила о том, что Анджелина Джоли, не успев официально развестись с Брэдом Питтом, начала встречаться с коллегой Джаредом Лето.

Ни Анджелина, ни Джаред эти слухи никак не комментировали, а вот приближенные к актрисе инсайдеры молчать не стали и сообщили ресурсу Gossip Cop, что роман звезд – не более чем фейк.

«С уверенностью скажу, что это неправда», - рассказал источник, опровергнув данные таблоида Star Magazine, первым опубликовавшего новость о романе Джоли и Лето.

Тогда Star Magazine уповал на то, что после расставания с Брэдом Анджелина обратилась к Джареду за поддержкой, и эта поддержка переросла в романтические отношения. Якобы актеров заметили на свидании в Лос-Анджелесе, где с лица Джоли «не сходила улыбка». Но, как мы видим, достоверность этой новости равна нулю.