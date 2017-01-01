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    Шоу-біз

    Романтичные Bahroma представили новый клип о своих людях

    • Сьогодні, 11:54
    • Розсилка

    Новая песня «Ломаными ритмами» рассказывает о том, что настоящее счастье – это найти своего человека

    Одна из главных групп Киева презентовала видео, снятое в столице США. Идейным вдохновителем новой видеоработы Bahroma на песню «Ломаными ритмами» стал саунд-продюсер трека Кирилл Матюшенко. Как  признается фронтмен Bahroma Роман Бахарев - решение о съемках нового клипа было принято спонтанно, но результатом вся группа осталась довольна.

    «Основная идея и песни, и видео заключается в том, что каждому из нас необходим свой человек. Люди по своей природе не могут быть одинокими. Найти своего человека и есть истинное счастье. Рано или поздно это понимает каждый», - отметил солист группы Роман Бахарев.

     Трек «Ломаными ритмами» войдет в новый альбом Bahroma, который музыканты планируют выпустить осенью 2017. Отличительной чертой альбома станут непривычные ранее для группы электронные аранжировки. Как и «Ломаными ритмами» весь новый материал – это совокупность живых инструментов в электронном звучании.

    Часть песен группа представит на своем киевском концерте, который состоится  в клубе Atlas  31 марта.

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