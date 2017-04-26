Роскошная покупка: Бейонсе и Джей-Зи купили дом за 120 миллионов долларов

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Бейонсе и Джей-Зи в очередной раз удивили весь мир своей дорогостоящей покупкой

Вскоре семейство Картер ожидает пополнение: вот-вот Бейонсе должна родить близнецов, которые сделают своих родителей вдвойне счастливыми. А они, в свою очередь, уж точно позаботятся о том, чтобы детишки ни в чем не чувствовали нужды, росли здоровыми и счастливыми на радость родителям. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Бейонсе и Джей-Зи потратят миллион долларов на оформление детской, а теперь выяснилось, что после рождения детей они переедут в новый особняк.

По информации западных изданий, дом обойдется супругам в 120 миллионов долларов. В нем есть восемь спален, четыре бассейна и гараж, который вмещает 15 автомобилей. Кроме того, в нем есть место для студии звукозаписи и отдельное крыло для прислуги. Дом также оборудован пуленепробиваемыми бронированными стеклопакетами.

Джерело: Viva