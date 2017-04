Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Eurovision.tv Россия на Евровидении

Выбыть из Евровидения Россия могла еще задолго до конфликта с Самойловой

Единственный раз в России все были довольны результатами Евровидения в 2008-му, когда- Дима Билан получил первое место. Даже второе и третье место участников от этой страны в этой стране воспринималось как «поражение» и даже унижение великой «России»

1995. Филипп Киркоров

Филипп Киркоров выступил на сцене Дублина в 1995 году и стал вторым российским участником, принявшим участие в международном песенном конкурсе Евровидение. С песней Ильи Резника «Колыбельная для вулкана» молодой Киркоров отправился покорять европейские просторы. Кудрявые чёрные волосы, обнаженный торс под расстегнутой белой рубахой, цепи на груди и даже мелодичная песня о вулкане, который должен отречься от войны и принести людям мир - всё это не пришлось по душе европейскому слушателю. Певец занял лишь 17 место.

«Нас посылали не за три месяца, заблаговременно подготовившись, как дают сейчас ... меня послали вообще за 10 дней до конкурса, сказали просто «Езжай и все!». Ко мне обратились телевизионщики и сказали, что не могут найти достойного представителя от России и уверяли, что необходимо, чтобы им стал именно я. Я тотчас стал думать, что исполнить, - а у меня на тот момент не было новой песни. Поэтому было невозможно приготовить хорошую песню в столь короткий период. В конце концов, написал я песню, не особенно хорошую, и выступил с ней. И то, хоть как-то что-то, но это хоть не было позорно... Другой вопрос, что песня была, может быть, не интересная, а это конкурс песни. Было очевидно, что победы ждать нечего, поскольку эта песня не могла победить. Единственная причина, почему решил выступить, - чтобы меня узнали за пределами России. И верно, многие запомнили меня именно с того выступления» - так тогда комментировал Филипп Киркоров свой провал в Дублине.

Как потом оказалось, песня не являлась оригинальной композицией, а была взята у молдавской певицы Анастасии Лазарюк и на родном языке звучит как Buna seara stelelor. Если бы данный факт был обнаружен организаторами конкурса ранее, то уже в 1995 году Россию не допустили к участию, ведь плагиаты в шоу строго запрещены.

1997. Алла Пугачева

Немногим лучше оказалось выступление бывшей жены Филиппа Киркорова, «Примадонны» российской эстрады - Аллы Борисовны Пугачевой. С песней под громким названием «Примадонна» российская исполнительница приехала покорять Дублин в 1997 году. Но, ни сумасшедшая раскрутка, ни даже клип, снятый молодым Федором Бондарчуком, не помогли Пугачевой подняться выше 15 места. Примечательно, что из трех вариантов композиции, привезенных на конкурс: на русском, английском и французском языках, «Примадонна» выступила именно с русскоязычной версией. Вероятно, европейцы попросту не поняли, о чем для них спела конкурсантка из России. Несмотря на такое слабое выступление, на родине певицу встретили с почестями и восторгом. Российский зритель, как и заведено, обвинил организационный комитет Евровидения в «несправедливости», а европейцев в отсутствии музыкального вкуса.

2003. t.A.T.u.

В мае 2003 года группа t.A.T.u. поехала на Евровидение в Ригу. Девушки исполняли русскоязычную песню «Не верь, не бойся, не проси» и заняли достойное третье место. После объявления результатов, «Первый канал» подал апелляцию на итоги голосования в Европейский вещательный союз. Обвиняя ирландскую телекомпанию RTE в том, что в последний момент зрительское голосование заменили голосованием жюри. Россияне были возмущены третьим местом, которое заняли их исполнительницы и даже угрожали отказаться от дальнейшего участия в шоу.

В ответ на все претензии со стороны РФ, были опубликованы результаты зрительских голосований, которые полностью совпали с итоговым распределением мест. Даже после подтверждения достоверности результатов девушки из группы t.A.T.u. продолжали обвинять организаторов Евровидения в обмане. «Насколько я знаю, нам предлагали тогда купить первое место, но мы отказались, потому что должен побеждать талант», - повторяла в своих интервью солистка группы Елена Катина.

2014. «Сёстры Толмачёвы»

В 2014 году в Копенгаген отправились представлять Россию сёстры Толмачевы. Девушки выступили с песней Shine и заняли вполне достойное 7 место из 26. В связи с нападением России на Украину, публика освистала исполнительниц и этим вызвала негодование у российской публики. Последней каплей для российских фанатов Евровидения стал победитель шоу – австриец Томас Нойврит, более известный в роли бородатой женщины Кончиты Вурст. Долгое время по РФ разносился шквал критики и осуждения в сторону организаторов конкурса, а россияне собирали подписи против дальнейшего участия в Евровидении. Российская эстрада делала абсолютно бестактные выпады в сторону Нойврита, а общественные организации придумывали целые акции против австрийца. Пропаганда против Европы в этот год были настолько сильна, что до последнего было сложно предугадать, будет ли принимать участие Россия в следующем конкурсе или нет.

2016. Сергей Лазарев

Сергей Лазарев с песней You are the only one представил Россию на Евровидении в 2016-м в Стокгольме. Заслуженное третье место стало тогда самым огромным «поражением» и даже унижением в глазах россиян. Еще бы, ведь победу отдали украинской исполнительнице Джамале.

Певицу в России не взлюбили еще с момента презентации ее конкурсной песни «1944», о депортации крымских татар. Неоднократно россияне настаивали на дисквалификации данной композиции поскольку, им казалось, что она имеет политический подтекст. Даже такое моральное давление не помешало украинской певице занять первое место в тот год и получить рекордные 534 балла. На втором месте оказалась австралийка Деми Им – 511 баллов. Сергей Лазарев с 491 баллом получил третье место в конкурсе.

«Мы победили - это очевидно, это все видели» - самоуверенно комментировал результаты Лазарев.

Если предвзятое отношение россиян к победе Джамалы было вполне объяснимо, то австралийку уличили в наличии украинских корней, которые в РФ посчитали существенным поводом для «махинаций с голосами». В 2016 году подавляющее число звезд российской эстрады заявило о том, что лучше не ехать в «захваченный хунтой» Киев и отказаться от участия в конкурсе, который, по их мнению, стал несправедливо оценивать конкурсантов из страны-агрессора. Конкурс 2016 года можно считать самым напряженным в отношениях России с организаторами Евровидения.

По сути, претензии летели в один конец и только со стороны россиян, в то время как европейцы предпочитали не вступать в конфликт и не понимали, в чем причина такой острой реакции на, казалось бы, заслуженные результаты конкурса.

2017. Юлия Самойлова

История с Юлией Самойловой, которую планировали отправить на Евровидени-2017 в Киев от России, обросла множеством версий еще на начальных этапах. В отборочном туре, среди российских исполнителей, девушка появилась в последний момент и стала неожиданностью для всех кандидатов. Изначально главными претендентами на участие в конкурсе были: Александр Панайотов, певица Елена Темникова, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и женский коллектив «Soprano Турецкого». Основными конкурентами до последних дней оставались Елена Темникова и Александр Панайотов, причём исполнители настолько кардинально отличались друг от друга своими образами и музыкальными направлениями, что предугадать, кого же выберут было невозможно. И вот 10 марта 2017 Первый канал завершил внутренний отбор конкурсантов и огласил неожиданное решение:«Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе Евровидение 2017» - сообщила пресс-служба канала.

Юлия Самойлова - исполнительница, прикованная к инвалидному креслу, была и ранее известна своими выступлениями в различных российских телепроектах. Но тот факт, что девушка так внезапно появилась в завершающем этапе отбора и с легкостью обошла остальных претендентов, удивил даже самых беспристрастных наблюдателей. Вероятнее всего, что идея отправить на шоу исполнительницу-инвалида посетила руководство Первого канала после нашумевшей истории, когда В России уволили сотрудника Первого канала из-за шоу с инвалидом, которое вызвало скандал

Таким образом, можно было убить сразу двух зайцев: реабилитироваться за столь унизительный инцидент в глазах мирового сообщества и проверить на лояльность украинцев. Идея российских спецслужб была спланирована основательно и могла пройти с большим успехом, если бы не дальнейшее развитие конфликта.

Громкий скандал вокруг девушки разгорелся, когда СБУ стало известно про незаконные пересечения гражданкой Самойловой границы с Крымом и выступления на оккупированной территории. Информация была подтверждена многочисленными постами, фотографиями и политическими заявлениями самой конкурсантки на страницах в соцсетях. Исполнительнице запретили въезд в Украину на три года и предложили, в качестве альтернативы, заменить кандидатуру или принять участие в Евровидении через спутник. Это стало последней каплей в огромном ведре недовольств РФ, выброшенных в сторону песенного конкурса за долгие годы. За пару месяцев до старта международного шоу, Россия отказалась принимать в нем участие и транслировать на телеканалах, заявив о том, что не приемлет никаких вариантов и отправит Юлию Самойлову на конкурс в 2017 году, в какой бы стране он не проходил. Таким образом, все многолетние претензии и обиды в сторону организаторов песенного шоу со стороны россиян вылились в одну финальную историю под названием «Юлия Самойлова». А фанатам Евровидения остается лишь гадать, будет ли Россия принимать участие в шоу в 2018 году, и каких новых скандалов ждать от её представителей.