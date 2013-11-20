Российский актер получил две премии за роли в фильмах для взрослых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Россиянин Алексей Маетный получил сразу две премии AVN Awards.

О своей победе актер фильмов для взрослых сообщил в своем микроблоге.

Актер завоевал популярность в индустрии 18+, снимаясь под псевдонимом Маркус Дюпри.

Режиссер фильмов для взрослых Пьер Вудман поздравил Маркуса Дюпри с победой и намекнул, что и сам приложил к ней руку, пишет КП.

«Молодец, Маркус, я уверен, ты не забыл сказать, благодаря кому ты получил это признание», - написал Вудман в своем «Твиттере».

Первый приз 28-летний россиянин получил за сцену с американской актрисой Абеллой Дейнджер. Вторую награду Маркусу Дюпри вручили за эпизод с сербкой Адрианой Чечек.

Последняя, кстати, тоже имеет российские корни. И, как и ее коллега Маркус Дюпри, была отмечена знаком отличия – Чечик завевала «Оскар» в номинации «Лучшая исполнительница». В соцсетях девушка поблагодарила «киностудию» и фанатов за поддержку.

Маетный номинировался ещё в одной категории, но награду не получил.

«В этом году я был номинирован как лучший исполнитель. Чтобы вы понимали — есть лучший актёр, кто хорошо играет. А есть номинация для тех, кто лучше всего занимается сексом — вот в этой категории я и был номинирован. Но не выиграл. В следующем году выиграю», — рассказал Алексей.

Ну а супруга Алексея Маетного, завоевавшего несколько наград на премии AVN Awards, рассказала, что очень гордится мужем.

«Я очень горда за него. Он совсем недавно в Америке. Определённо я восхищена его работой», — сказала Абреу, также известная под сценическим псевдонимом Бриджит Би.