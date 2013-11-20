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    Российский актер получил две премии за роли в фильмах для взрослых

    • Сьогодні, 00:21
    • Розсилка

    Россиянин Алексей Маетный получил сразу две премии AVN Awards.

    О своей победе актер фильмов для взрослых сообщил в своем микроблоге.

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    Актер завоевал популярность в индустрии 18+, снимаясь под псевдонимом Маркус Дюпри.

    Режиссер фильмов для взрослых Пьер Вудман поздравил Маркуса Дюпри с победой и намекнул, что и сам приложил к ней руку, пишет КП.

    «Молодец, Маркус, я уверен, ты не забыл сказать, благодаря кому ты получил это признание», - написал Вудман в своем «Твиттере».

    Первый приз 28-летний россиянин получил за сцену с американской актрисой Абеллой Дейнджер. Вторую награду Маркусу Дюпри вручили за эпизод с сербкой Адрианой Чечек.

    Последняя, кстати, тоже имеет российские корни. И, как и ее коллега Маркус Дюпри, была отмечена знаком отличия – Чечик завевала «Оскар» в номинации «Лучшая исполнительница». В соцсетях девушка поблагодарила «киностудию» и фанатов за поддержку.

    Маетный номинировался ещё в одной категории, но награду не получил.

    «В этом году я был номинирован как лучший исполнитель. Чтобы вы понимали — есть лучший актёр, кто хорошо играет. А есть номинация для тех, кто лучше всего занимается сексом — вот в этой категории я и был номинирован. Но не выиграл. В следующем году выиграю», — рассказал Алексей.

    Ну а супруга Алексея Маетного, завоевавшего несколько наград на премии AVN Awards, рассказала, что очень гордится мужем.

    «Я очень горда за него. Он совсем недавно в Америке. Определённо я восхищена его работой», — сказала Абреу, также известная под сценическим псевдонимом Бриджит Би.

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