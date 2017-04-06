Российский режиссер хотел «по-тихому» помочь террористам «ДНР»

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Владимир Меньшов

Режиссер прокомментировал свой поступок

Известный советский и российский режиссер Владимир Меньшов действительно материально помогал боевикам Донбасса. На днях об этом сообщил одиозный писатель и деятель Захар Прилепин.

По его словам, от режиссера поступил пакет с деньгами и ноутбук, который попросил передать на Донбасс.

Сейчас, в комментарии РИА Новости режиссер ленты «Москва слезам не верит» подтвердил правдивость своего поступка.

«Действительно, я передал определенную сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать», - подчеркнул Меньшов.

При этом, он отметил, что Службы безопасности Украины еще к нему не обращалась. К слову, в комментарии радио «Донбасс.Реалии» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что сейчас начата проверка сведений о передаче Меньшовым денег для боевиков. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Она отметила, что если указанные средства были направлены на финансирование организаций, признанных в Украине террористическими, то это повод начать уголовное производство.

В целом, среди артистов, известных своей поддержкой террористов «ДНР», есть немало известных имен.

Напомним, в начале марта боевиков на Донбассе поддержал советская звезда Панкратов-Черный. Актер приехал на Восток Украины с концертом. А вот Чичерина постоянно прославляет боевиков в клипах или же выступлениями.