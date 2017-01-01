Российского артиста подозревают в развращении несовершеннолетней девушки

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Владимир Епифанцев

Девочка сбежала к артисту от родителей

Российский актер Владимир Епифанцев оказался в центре скандала. Артиста подозревают в развращении несовершеннолетней. 14-летняя девочка из Дагестана по имени Патимат сбежала к Епифанцеву в Москву. Знакомство между ребенком и актером произошло в Сети.

Патимат писала Владимиру, что живет в семье тиранов, что ее бьют, что с 11 лет ее поят водкой. Она даже присылала актеру фото с изображением алкоголя.

«Она говорила, что ее бьют, что она пьет водку. Она заявила, что ей дали водку в 11 лет. Она присылала мне фотографии с водярой, которую ей якобы давали родители», - сказал артист, пишет StarHit.

Сначала девочка говорила, что ей 18 лет и зовут ее Инна. Затем подросток писала, что ей 16, и настоящее имя ее Жанна. Однако, наконец, призналась, что ее зовут Патимат и ей 14 лет. Это не удивило Епифанцева и он продолжил общение. По словам актера, он относился к девочке как к дочери, а она называла его отцом

«Она называла меня папой, а я ее - дочкой. У нас была очень теплая дружба, я ее воспитывал, пытался контролировать ее истерики. Мы договорились, что она будет писать по одному стихотворению в день. Она, конечно, получила большую радость и удовольствие от приезда в Москву и от контакта, который между нами произошел. Но он был не сексуальный, а энергетический», - заверил Епифанцев.

Патимат пробыла у актера не долгое время. Родители девочки написали заявление в органы с просьбой разыскать ребенка. Как выяснилось, родители подростка интеллигентные люди. Они приехали за дочерью и сказали, что не имеют к Епифанцеву никаких претензий. Что не скажешь о следственных органах, которые взялись проверять актера.