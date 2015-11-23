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    Шоу-біз

    Руслана рассказала про уникальные традиции Рождества

    • Вчора, 13:00
    • Розсилка

    Известная украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, как ее семья праздновала Сочельник.

    «Лучше всего для меня было встречать Сочельник у бабушки.

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    Эти трогательные минуты впечатлений останутся со мной вечно: и как мой дедушка подбрасывал кутью накрест к потолку, и как всей семьей молились, и как потом шли на кладбище ставить свечи (кладбище сверкало в заснеженную ночь свечами ), и как мы ждали первых колядников», – поделилась воспоминаниями Руслана.

    Певица считает, что дух праздника создаёт отличное настроение.

    «И это бесконечная перекличка «Христос рождается! Славим Его!». И ты внутри говоришь эти слова и тихо радуешься ... Все весёлые и ты весёлый. Все колядуют и ты колядуем, молишься Богу, говоришь к Иисусу, аж наговориться не можешь ... Вот такое оно Рождество ... неповторимое, чудесное, светлое, теплое, радостное»,– написала Руслана в соцсети.

    Джерело: 24 канал

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