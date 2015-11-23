Руслана рассказала про уникальные традиции Рождества



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известная украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, как ее семья праздновала Сочельник.

«Лучше всего для меня было встречать Сочельник у бабушки.

Эти трогательные минуты впечатлений останутся со мной вечно: и как мой дедушка подбрасывал кутью накрест к потолку, и как всей семьей молились, и как потом шли на кладбище ставить свечи (кладбище сверкало в заснеженную ночь свечами ), и как мы ждали первых колядников», – поделилась воспоминаниями Руслана.

Певица считает, что дух праздника создаёт отличное настроение.

«И это бесконечная перекличка «Христос рождается! Славим Его!». И ты внутри говоришь эти слова и тихо радуешься ... Все весёлые и ты весёлый. Все колядуют и ты колядуем, молишься Богу, говоришь к Иисусу, аж наговориться не можешь ... Вот такое оно Рождество ... неповторимое, чудесное, светлое, теплое, радостное»,– написала Руслана в соцсети.

Джерело: 24 канал