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    Руслана спрогнозировала, какое место займет O.Torvald на «Евровидении-2017»

    • Сьогодні, 13:15
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    Победительница&nbsp;&laquo;Евровидения-2004&raquo; украинская певица Руслана
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    Победительница «Евровидения-2004» украинская певица Руслана

    До «Евровидения-2017» остались считанные дни.

    Победительница «Евровидения-2004», украинская певица Руслана считает, что украинская группа O.Torvald займет достойное место на «Евровидении-2017».

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    Об этом она заявила во время ее встречи с журналистами в арт-хабе агентства «Укринформ». По ее словам, O.Torvald попадет в первую десятку.

    «У нас очень стильная группа и очень красивые ребята. Я считаю, что они заслуживают достойное место, должны войти в десятку. Они сейчас имеют огромный промоушн по Европе. Я с ними разговаривала, и мне абсолютно нравится их энергетика, их подход, вообще музыка, которую они делают. Как по мне, это настоящая современная Украина», – подчеркнула она.

    По словам певицы, номер группы будет существенно видоизменен.

    «Окончательную постановку мы увидим уже когда начнутся репетиции, потому что продакшн формируют непосредственно уже службы, проводят шоу в МВЦ. Я думаю, что этот (номер, "24") будет однозначно отличаться от национального отбора, который мы видели. Но, я думаю, ребята будут выглядеть стильно, мужественно, красиво», - отметила победительница «Евровидения-2004».


    Джерело: 24 канал

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