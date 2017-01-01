Руслана возвращается на большую сцену с синглом «Я люблю»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица представила первый клип за долгое время

Съемки проходили в Ровенской области в уникальном месте – Базальтовом карьере, таких мест – где древние скалы из базальта вырываются из земных недр и направляются к небу – всего четыре на планете. Карьер напоминает самое мистическое место высокогорья Украинских Карпат – Шпицы.

Певица провела долгое время в экспедициях в Карпаты, где искала творческое вдохновение, способы объединения новейших веяний современности и глубинных народных украинских ценностей. В течение экстремальных экспедиций в горы Руслана освоила уникальные техники голоса, воспроизводящие звуки трембиты и подчеркивающие движения тела, которые указывают на целебные свойства музыки. Именно на горе Шпицы летом Руслана оказалась в эпицентре мощнейшей грозы.

Попав в грозовое облако, певица почувствовала, что существует особая сила, которая не дает человеку испугаться и позволяет выжить и выдержать даже самые сильные испытания. Руслана надела кольчугу тоже не случайно, ведь в клипе она играет роль девушки-воина. Именно этот образ лучше всего отображает внутреннее состояние певицы после драматических событий в стране и сложных экспедиций в горы. Используя своеобразную метафору борца и защитника, Руслана становится на защиту самого ценного – любви.

«В моей новой работе приняли участие около сотни людей. Вы увидите свет, пробивающийся сквозь облака. Вы увидите грозу, в которой выживает и остается несокрушимой любовь! Это и есть наша основная идея! В клипе вы можете почувствовать и увидеть, насколько меня закалили Карпатские горы, как можно петь и танцевать одновременно в базальтовых карьерах под грозой, когда на тебе кольчуга, вес которой более 10 кг. Несмотря на все сложности, моя выносливость и сила подчинены не дикому образу, а невероятной нежности. Это, наверное, первый мой клип, во время работы над которым, я получала максимальное удовольствие от каждого дуновения и движения в мистическом месте Украины», – поделилась впечатлениями о своем новом клипе Руслана.

Режиссером клипа выступил Олесь Санин, кинорежиссер с более чем 20-летним опытом в области киноискусства, продюсер и режиссер исторического фильма «Поводырь». Ему полностью удалось восстановить карпатские воспоминания и повторить реалистичный сюжет.