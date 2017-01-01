Руслане - 44: Народная артистка Украины принимает поздравления

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Певица опубликовала трогательное послание о чувствах, которые ее переполняют в этот день

23 мая свой 44 день рождения празднует популярнейшая украинская исполнительница, известная во всем мире, Руслана Лыжичко. Вместо привычных благодарностей, артистка опубликовала на своей странице эмоциональный пост о том, что она чувствует в этот день и о тех, кто сыграл важнейшую роль в ее жизни:

«Сегодня мой День рождения! Я чувствую себя в расцвете сил! Меня впечатляет мое постоянное стремление к совершенству. Я реально неугомонная. Я постоянно не могу успокоиться на достигнутом. Постоянно чувствую, что там, в будущем, меня ждет самое важное, самое интересное, самое сильное. Сегодня в свой День рождения мы с мамой прилетели на Святую землю – мы в Иордании. Каждый раз, когда в моей жизни происходят самые большие изменения, я сразу еду туда, где ступала нога Иисуса. Я помолюсь за всех нас. Чтобы мы любили друг друга больше. Чтобы мы слушали друг друга. Чтобы пели песни друг друга. Чтобы учили язык друг друга. Я музыкант и моя мечта – чтобы людей в этом мире ничего не разделяло».

Также Руслана еще раз объявила о своем возвращении на большую сцену. Напомним, что в мае певица презентовала свой новый сингл «Я люблю» и исполнила его англоязычную версию на главной сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2017», прошедшего в Киеве.

Отдельную благодарность Руслана посвятила своим родителям: матери Нине, которая, по информации ТСН, сыграла одну из ключевых ролей в восхождении дочери на мировую сцену и мечтала о всемирной популярности своего ребенка, отцу - Степану Лыжичко, не жалевшему для благополучия будущей народной артистки ни сил, ни денег.

«Я люблю этот день. Люблю эту жизнь. Люблю свой родной город - Львов! Люблю свою страну - УКРАИНУ! Люблю моих друзей! Люблю моих поклонников! Люблю всех людей. Всю планету! Люблю весь мир!» - написала Руслана и поблагодарила Бога за все, что имеет в своей жизни. Украинская дива намекнула своим читателям, что не планирует останавливаться на достигнутом, и в скором времени порадует новыми успехами: «Я родилась 24 мая в грозу, и никак не могу ее в себе угомонить.... просто хочу поделиться и отдать эту искреннюю энергию вам! Далее будет... и очень скоро».

Муж и продюсер певицы Александр Ксенофонтов, который в последние дни втянут в громкие скандалы вокруг прошедшего конкурса «Евровидение-2017», также поздравил супругу: «Планировал сегодня поделиться мыслями по поводу кривых зеркал и мутного стекла, сквозь которые некоторые персонажи смотрят на Евровидение в Украине. Тонны шлака и грязи, которые накапливали эти герои в течение долгого времени, вызывают сильные сочувствия в их адрес. Но сегодня совсем не тот День, чтобы делиться такими мыслями. Сегодня очень светлый, очень солнечный День. Особенный. День рождения Украинской Звезды!».

Руслана подарила Украине первое место в «Евровидении-2004» и в этом же году получила звание народной артистки Украины. Артистка активно занималась политической деятельностью и попробовала себя в роли звездного тренера в телешоу «Голос Страны». Украинские фантасты Марина и Сергей Дяченко посвятили певице роман «Дикая Энергия. Лана» (Руслана стала прототипом главной героини романа).