  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    С глаз долой: Брэд Питт выкинул из дома все вещи Джоли

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка

    Да, видимо бракоразводный процесс настолько доконал Брэда Питта, что он решил избавиться от всех воспоминаний, связанных с совместной жизнью с Анджелиной Джоли.

     На днях актер вернулся в некогда семейный дом, вызвал рабочих и прямо на глазах у соседей начал выбрасывать вещи актрисы.

    Читайте також

    По словам очевидцев Брэд не пожалел ничего: грузчики швыряли все в фургон, а некоторые из вещей просто падали на землю, но никто не обращал на это внимание. Говорят, Питт даже не пытался просить рабочих складывать предметы аккуратнее: он строго руководил процессом и, кажется, выглядел немного счастливым.

    Впрочем, милые безделушки в виде семейных фоторамок и сувениров, которые безжалостно остались лежать на земле, обрели новых хозяев. Очевидцы и соседи не побрезговали забрать себе вещи звездной четы, и, может быть, мы скоро сможем увидеть их на eBay.

    Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение расстаться. Тяжелый бракоразводный процесс длиться уже несколько месяцев, причем, актриса оказалась в очень невыгодном положении: пытаясь уличить почти бывшего супруга во всех смертных грехах, общественность от нее отвернулась.


    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ