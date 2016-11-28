С глаз долой: Брэд Питт выкинул из дома все вещи Джоли

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Да, видимо бракоразводный процесс настолько доконал Брэда Питта, что он решил избавиться от всех воспоминаний, связанных с совместной жизнью с Анджелиной Джоли.

На днях актер вернулся в некогда семейный дом, вызвал рабочих и прямо на глазах у соседей начал выбрасывать вещи актрисы.

По словам очевидцев Брэд не пожалел ничего: грузчики швыряли все в фургон, а некоторые из вещей просто падали на землю, но никто не обращал на это внимание. Говорят, Питт даже не пытался просить рабочих складывать предметы аккуратнее: он строго руководил процессом и, кажется, выглядел немного счастливым.

Впрочем, милые безделушки в виде семейных фоторамок и сувениров, которые безжалостно остались лежать на земле, обрели новых хозяев. Очевидцы и соседи не побрезговали забрать себе вещи звездной четы, и, может быть, мы скоро сможем увидеть их на eBay.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение расстаться. Тяжелый бракоразводный процесс длиться уже несколько месяцев, причем, актриса оказалась в очень невыгодном положении: пытаясь уличить почти бывшего супруга во всех смертных грехах, общественность от нее отвернулась. 1 з 26 на весь екран згорнути





Джерело: graziamagazine.ru