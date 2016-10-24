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    Сальма Хайек показала архивное фото со свадьбы с Франсуа-Анри Пино

    • Сьогодні, 08:25
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    <em><span class="image_description">Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино</span></em>
    Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

    Сальма Хайек и французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино отметили 8-ю свадебную годовщину.

    По этому случаю Сальма опубликовала на страничке в Instagram редкое свадебное фото с Анри, которое до этого хранилось лишь в личном семейном архиве.

    «Самое большое благословение для меня - это любовь. 11 лет вместе, 8 лет женаты»,,- написала Сальма.

    На днях в эфире шоу Джимми Фэллона Сальма призналась, что подозревала своего мужа в измене:

    «Муж сказал мне, что планирует нанять преподавателя, чтобы избавиться от своего французского акцента. Поскольку больше мы не возвращались к этой теме, я подумала, что идея сошла на нет. И вдруг обнаружила в телефоне мужа сообщение от некой Елены: "Привет, это Елена, если вы хотите улучшить свой английский, вы должны практиковаться! Вы хотите попрактиковаться сейчас?" Я кричала: "Ты будешь практиковать английский со мной, а не с этой Еленой!". Франсуа не мог понять, о чем я вообще говорю. Потом оказалось, что это приложение Elsa - что-то вроде Siri. Со своей работой "Елена" справляется плохо: у моего мужа до сих пор французский акцент.»

    Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино на своей свадьбе

    Джерело: Hello!

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