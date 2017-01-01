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    Сальма Хайек появилась на светском мероприятии с розовыми волосами

    • Сьогодні, 14:10
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    Сальма Хайек
    Сальма Хайек

    Сальма Хайек поразила Канны своим неожиданным экспериментом с внешностью.

    21 мая актриса появилась на церемонии вручения премии Motion Awards от Kering Women in Motion с пепельно-розовыми волосами.

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    Столь кардинальная смена цвета волос буквально шокировала коллег и фанатов звезды. Однако при внимательном рассмотрении снимков с мероприятия можно разглядеть полупрозрачную сеточку от парика на лбу Сальмы. Даже несмотря на то, что свои густые темно-каштановые локоны Хайек не стала подвергать радикальному окрашиванию, в новом образе она смотрелась вполне естественно. Этот «мультяшный» цвет неожиданно раскрыл знаменитость с новой стороны. Она стала выглядеть мягче, женственней и наивней. Многие поклонники назвали Сальму в этом образе «куколкой», а для 50-летней дамы, согласитесь, это приятный комплимент.

    Джерело: graziamagazine.ru

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