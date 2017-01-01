Сальвадор Собрал. Cамый особенный участник киевского «Евровидения»

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Сальвадор Собрал

9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В финал прошел представитель Португалии – Сальвадор Собрал, прилетевший в Украину за день до полуфинала

В столице Украины провели первый полуфинал международного песенного шоу «Евровидение-2017». Конкурсант из Португалии Сальвадор Собрал получил возможность принимать участие в финале, который состоится 13 мая. Певец выступал под девятым номером и покорил слушателей своей лирической композицией Amar Pelos Dois, что в переводе означает «Любви хватит на двоих».

Музыкант родом из Лиссабона, где провел большую часть своей жизни, также ему довелось некоторое время прожить в США и в Испании. С юношеских лет Сальвадор Собрал тяготел к музыке. Его пристрастие стало причиной, по которой парень бросил учебу в Лиссабонском институте прикладной психологии и отдал предпочтение обучению в музыкальной школе Taller de Musics. Во время учебы, в молодом исполнителе открылся талант к импровизациям с различными музыкальными жанрами и написанию новых композиций. В 2009 певец принял участие в португальском песенном шоу Idols, в первом сезоне которого заняла третье место его сестра - Луиза Собрал. Сальвадор Собрал занял седьмое место в третьем сезоне проекта и в один момент получил популярность в Португалии. В августе 2016 вышел дебютный альбом исполнителя Excuse me с одноименным музыкальным хитом. Пятого марта 2017 года, в финале национального отбора в Лиссабоне, возможность представлять свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» получил Сальвадор Собрал. Важным изменением в рамках португальского отбора стало удаление языковой нормы. С 2017 года участник или композитор имеет право принимать самостоятельное решение, на каком языке будет исполняться конкурсная песня. И в этом году Сальвадор представляет Португалию с трогательной композицией на родном языке Amar Pelos Dois.

Сальвадор Собрал последним из участников прилетел в Украину, пропустив официальные репетиции из-за проблем со здоровьем. Европейский вещательный союз принял во внимание то, что Сальвадор страдает врожденным пороком сердца, который не позволяет ему участвовать во всех организационных мероприятиях наравне с остальными конкурсантами. На репетициях музыканта заменяла его сестра Луиза, которая также является соавтором композиции Amar Pelos Dois. Сам конкурсант прибыл в Киев 7 мая, к моменту торжественной церемонии открытия «Евровидения-2017».

Подобное исключение из правил не помешало достойно выступить представителю Португалии и пройти в финал. В рейтинге зрительских симпатий «Евровидения»Сальвадора Собрала ещё до проведения полуфинала стали считать фаворитом. По прогнозам букмекеров, певец из Португалии должен получить второе место, третье место отдают шведу Робину Бенгтссону, а победу в «Евровидении-2017» пророчат итальянскому исполнителю Франческо Габбани.

Напомним, что финалист «Евровидения» призвал спасти беженцев.

Второй полуфинал конкурса пройдет – 11 мая, финал – 13.

Стало известно, в какой части финала выступят участники ТОП-10 первого полуфинала Евровидения-2017.