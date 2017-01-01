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    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри

    • Сьогодні, 12:02
    • Розсилка
    Кэти Перри
    фото: Instagram Кэти Перри
    Кэти Перри

    В достаточно необычный способ певица Кэти Перри намекнула о выходе своей новой пластинки

    Сексуальная блондинка Кэти Перри удивила своих многочисленных подписчиков неожиданным постом в соцсетях – певица выставила рецепт вишневого пирога.  «Самый вкусный вишневый пирог в мире» заставил поклонников певицы не только взяться за кулинарию, но и задуматься над словосочетаниями, которые не совсем вписываются в привычные всем рецепты.

    «Пожалуйста не торопись. Этот пирог ударит своей сладостью твой зуб, парень. Успокой свои голодные глаза. Это очень сладкий пирог, малыш» - после этих загадочных слов фаны певицы пришли к выводу, что на носу новый зажигательный сингл от Кэти Перри. А вот и сам рецепт.

    Ингредиенты для золотой корочки:

    2,5 стакана муки

    20 чайных ложек соленого масла

    Полстакана холодной воды

    Ингредиенты для сочной начинки:

    6 стаканов вишни

    3 чайные ложки масла

    ¾ чашки сахара

    2 чайные ложки воды

    3 столовые ложки кукурузного крахмала

    фото: Instagram Кэти Перри
    фото: Instagram Кэти Перри

    1. Для самой вкусной золотой корочки: смешай масло и муку и разминай руками до тех пор пока смесь не станет похожей на влажный песок. Перемешивай и потихоньку добавляй воду. Раздели получившееся тесто на две ровные части, раскатай их в шарики и заполни ими формы для выпечки.
    2. Приготовь сочную начинку: подогрей 3 столовых ложки масла в 12-дюймовой (30-сантиметровой) антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока пена не спадет. Добавь сладкую вишню, ¾ стакана сахара и кипяти, помешивая, пока он не растворится, около 8 минут. Смешай воду и кукурузный крахмал и добавь их в кипящую начинку, кипяти их еще две минуты.
    3. Разогрей духовку до  375 градусов.
    4. Скатай один диск теста в 11-дюймовый (28-сантиметровый) круг и помести в 9-дюймовую (23-сантиметровую) тарелку для пирога. Распредели начинку на корже и сделай решетку из теста сверху. 
    5. Выпекай, пока тесто не станет золотым, а начинка не запузырится. Пока он свежий, вытащи его из духовки. Охлади пирог в сковороде или на подставке, полтора-два часа, чтобы соки сгустились перед подачей на стол. 
    6. Приятного аппетита, малыш.

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    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
    фото: Instagram Кэти Перри

    Хэштег  #BonAppétit уже разлетелся по соцсетям. Поклонники Кэти Перри выставляют многочисленные фото и предлагают исполнительнице снять пробу со своих кулинарных шедевров.

    Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум не смогли остаться друзьями.
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