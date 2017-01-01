Самый вкусный вишневый пирог в мире от Кэти Перри
- Сьогодні, 12:02
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В достаточно необычный способ певица Кэти Перри намекнула о выходе своей новой пластинки
Сексуальная блондинка Кэти Перри удивила своих многочисленных подписчиков неожиданным постом в соцсетях – певица выставила рецепт вишневого пирога. «Самый вкусный вишневый пирог в мире» заставил поклонников певицы не только взяться за кулинарию, но и задуматься над словосочетаниями, которые не совсем вписываются в привычные всем рецепты.
«Пожалуйста не торопись. Этот пирог ударит своей сладостью твой зуб, парень. Успокой свои голодные глаза. Это очень сладкий пирог, малыш» - после этих загадочных слов фаны певицы пришли к выводу, что на носу новый зажигательный сингл от Кэти Перри. А вот и сам рецепт.
Ингредиенты для золотой корочки:
2,5 стакана муки
20 чайных ложек соленого масла
Полстакана холодной воды
Ингредиенты для сочной начинки:
6 стаканов вишни
3 чайные ложки масла
¾ чашки сахара
2 чайные ложки воды
3 столовые ложки кукурузного крахмала
- Для самой вкусной золотой корочки: смешай масло и муку и разминай руками до тех пор пока смесь не станет похожей на влажный песок. Перемешивай и потихоньку добавляй воду. Раздели получившееся тесто на две ровные части, раскатай их в шарики и заполни ими формы для выпечки.
- Приготовь сочную начинку: подогрей 3 столовых ложки масла в 12-дюймовой (30-сантиметровой) антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока пена не спадет. Добавь сладкую вишню, ¾ стакана сахара и кипяти, помешивая, пока он не растворится, около 8 минут. Смешай воду и кукурузный крахмал и добавь их в кипящую начинку, кипяти их еще две минуты.
- Разогрей духовку до 375 градусов.
- Скатай один диск теста в 11-дюймовый (28-сантиметровый) круг и помести в 9-дюймовую (23-сантиметровую) тарелку для пирога. Распредели начинку на корже и сделай решетку из теста сверху.
- Выпекай, пока тесто не станет золотым, а начинка не запузырится. Пока он свежий, вытащи его из духовки. Охлади пирог в сковороде или на подставке, полтора-два часа, чтобы соки сгустились перед подачей на стол.
- Приятного аппетита, малыш.
Хэштег #BonAppétit уже разлетелся по соцсетям. Поклонники Кэти Перри выставляют многочисленные фото и предлагают исполнительнице снять пробу со своих кулинарных шедевров.Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум не смогли остаться друзьями.