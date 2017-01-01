Савченко перепела Могилевскую в прямом эфире

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Надежда Савченко

Народная избранница спела украинский хит «Місяць»

С приходом весны депутат Надежда Савченко не только изменилась внешне, но и продемонстрировала свои вокальные данные. В прямом эфире программы «Гордон» на 112 канале народная избранница затянула песню «Місяць» Натальи Могилевской.

На предложение телеведущего спеть, Надежда сказала: «Проверим, в голосе ли я».

Напомним, в передаче Надежда также рассказала о своей личной жизни и о том, каким должен быть мужчина, чтобы ей понравиться.

Отметим, что недавно Савченко удивила телезрителей, появившись на экране с тщательным мейкапом и укладкой. Причем Надя сама поставила стилиста задачу - стрелки, тени и достаточно яркая помада.