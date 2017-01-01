Савченко прокомментировала «Евровидение»: Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война – на линии разграничения

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Савченко прокомментировала «Евровидение»: конкурс больше не несет в себе той идеи, которую должно нести

В ситуации, когда страна охвачена огнем, Евровидение не несет той красоты и счастья для души, которое запланировано этим конкурсом. Такое мнение высказала народный депутат Надежда Савченко в программе «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne.

По ее словам, песни петь нужно на линии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат, которые отправляются под снаряды на поле боя.

«Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война – на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас есть Евровидение. Оно больше не несет в себе той идеи, которую должно нести, той красоты песни и блага для души людей, ради чего оно было придумано. Поэтому, я или против него, или за, только на линии огня», - подытожила нардеп.