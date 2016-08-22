СБУ: Монатику не запрещали выезд из Украины

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В украинском ведомстве опровергли скандальное заявление российского СМИ о том, что Дмитрию Монатику запретили выезд из Украины

В СБУ прокомментировали скандальную новость российских СМИ о том, почему украинский певец, танцор, автор песен и тренер вокального шоу «Голос.Дети» Дмитрий Монатик не смог посетить РФ и выступить в московском клубе Soho Rooms в субботу, 4 февраля.

По мнению российских СМИ, украинскому артисту был запрещен выезд из Украины

При этом российские журналисты сослались на пресс-службу Дмитрия Монатика, которая якобы подтвердила эту информацию.

Однако в украинском ведомстве опровергли запрет певцу на выезд из Украины.

«Если вы говорите о Mонатике, это фейк, потому что запрещает только суд или следователь, которые ведут уголовные дела в отношении кого-либо. СБУ не может просто так запретить кому-либо выезд из Украины, тем более, если это гражданин Украины», - отметили в СБУ в комментарии Лайму.

В то же время пресс-служба Mонатика комментировать данную ситуацию отказалась.