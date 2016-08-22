  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    СБУ: Монатику не запрещали выезд из Украины

    • Сьогодні, 15:27
    • Розсилка

    В украинском ведомстве опровергли скандальное заявление российского СМИ о том, что Дмитрию Монатику запретили выезд из Украины

    В СБУ прокомментировали скандальную новость российских СМИ о том, почему украинский певец, танцор, автор песен и тренер вокального шоу «Голос.Дети» Дмитрий Монатик не смог посетить РФ и выступить в московском клубе Soho Rooms в субботу, 4 февраля.

    Читайте також

    По мнению российских СМИ, украинскому артисту был запрещен выезд из Украины 

    При этом российские журналисты сослались на пресс-службу Дмитрия Монатика, которая якобы подтвердила эту информацию.

    Однако в украинском ведомстве опровергли запрет певцу на выезд из Украины.

    «Если вы говорите о Mонатике, это фейк, потому что запрещает только суд или следователь, которые ведут уголовные дела в отношении кого-либо. СБУ не может просто так запретить кому-либо выезд из Украины, тем более, если это гражданин Украины», - отметили в СБУ в комментарии Лайму.

    В то же время пресс-служба Mонатика комментировать данную ситуацию отказалась.

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ