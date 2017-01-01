СБУ потроллила Лолиту Милявскую, которую накануне не пустили в Украину
- Сьогодні, 10:58
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Артистке запретили посещать Украину из-за ее визита в Керчь в 2015 году
Служба безопасности Украины потролила певицу Лолиту, которую не пустили не территорию Украины.
После того, как певице был запрещен въезд в Украину, Милявскую посадили на поезд Одесса-Москва. Скандальная певица записала видеообращение, в котором пожаловалась, что не понимает причин запрета:
«Мне все приносят соболезнования. Все очень тактично. Я родилась в Украине, работала в Киеве и я не понимаю, почему СБУ так поступает. Вы делаете все, что бы я забыла украинский язык. Вы делаете все возможное, что бы не было мирного существования», - сказала певица.
На странице в Twitter СБУ выложила фотографию, где артистка предстает в черном коротком платьице, которое обнажило ее грудь. «Удачи», - такая надпись сопровождает изображение.
Напомним, что в воскресенье украинские пограничники сняли с поезда «Москва-Киев» певицу Лолиту и не пустили ее на территорию Украины. Артистке запретили въезд на территорию нашей страны на три года из-за посещения Керчи в 2015 году.